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Gözaltına alınan şahıslar arasında, ifadeye yönelik aranan 10 kişi, 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 12 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 5 kişi ve 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 kişi yer alıyor. Gözaltına alınan şahıslar, gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. 27 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda toplam 28 aranan şahıs gözaltına alındı.

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