Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi işbirliği ile 6-13 yaş arası çocuklara hizmet vermeye başlayan, portatif yüzme havuzları büyük ilgi görüyor. Havuzlarda çocuklara eğitmenler tarafından ücretsiz yüzme kursları veriliyorMANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi işbirliği ile kent merkezindeki okul bahçelerine kurulan portatif yüzme havuzları büyük ilgi görüyor.

Necati Bey İlköğretim Okulu ve Ahmet Tütüncüoğlu İlköğretim Okulu bahçesine kurulan portatif havuzlarda, ücretsiz olarak yüzme kursu hizmeti veriliyor. Eylül ayına kadar sürecek olan kurslardan 6-13 yaş arası çocuklar faydalanabiliyor.

Kurslar hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediyesi yetkilisi Salih Avdal, kursların gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirterek, şunları söyledi: “Eğitimlere 6 yaştan, 13 yaşa kadar olan çocuklarımız katılabiliyor. Derslerimiz ücretsiz. Tüm talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Gerekirse yeni programlar açıyoruz. Kursiyer öğrencilerimize haftada iki gün, birer saat olmak üzere eğitim veriyoruz.”



Yüzme eğitmeni Muhammet Acar da eğitimlerde öncelikle çocuklardaki su korkusunu yenmeye çalıştıkları belirterek, sonrasında nefes alıp verme eğitimlerinin yanı sıra denge eğitimleri verdiklerini, suya alışan çocukları ise yüzmeye teşvik etmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.