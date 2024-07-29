Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bu sabah saat 04.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Üzümlü Mahallesi'nde gerçekleşen kazada, Y.H. (36) yönetimindeki hafif ticari araç, önünde seyir halinde olan Ü.T. (40) yönetimindeki karpuz yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Yaralılar hastanede

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan Y.H., İ.Y. (49), Y.H. (51), U.H. (23) ve N.H. (46) ile traktör sürücüsü Ü.T. yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazanın ardından yaşanan olay yerindeki panik ve karmaşa dikkat çekti.

Karpuzlar yola saçıldı

Kazanın şiddetiyle traktörün römorku devrildi ve içerisindeki karpuzlar yola savruldu. Olay yerine gelen ekipler, yola saçılan karpuzları toplayarak trafiği yeniden düzenledi.

Jandarma soruşturma başlattı

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.