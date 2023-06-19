Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Manisa için yaptığı sağanak uyarısının ardından dün akşam saatlerinde metrekareye 94 kilogram yağış düştü. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmura dışarıda yakalananlar dizlerine kadar suya battı, sürücüler zor anlar yaşadı. İlçede 223 ev ve iş yeri ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ni su bastı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (MAKOM) ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile bölgede incelemelerde bulundu.



22 EVDE SU TAHLİYE ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Ekipler, su baskınlarına 242 personel ve 71 araç ve iş makinesi ile yaklaşık 86 adet dalgıç pompa ve motopompla müdahale etti. Baskın nedeniyle elektrik arızası oluşan Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde yatarak tedavi gören 62 hasta, başta Manisa olmak üzere İzmir, Balıkesir ve Afyon'daki hastanelere sevk edildi. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde su tahliye çalışmaları tamamlanırken, temizlik ve bakım çalışmalarının ardından yarın hizmete açılacağı bildirildi. Ayrıca İshakçelebi Mahallesi'nde su basan 22 evde su tahliye çalışmasının sürdüğü ifade edildi.



'DAHA BÜYÜK BİR ZARARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ'

Yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak sahada yerimizi aldık. Çalışmalarımız hala da devam etmektedir. Tabii ki istenilmeyen, öngörülemeyen bu yağışlar iklime bağlı değişikliğin getirdiği etkenlerden kaynaklanıyor. Sayın Valimizin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü kanalıyla bizlere yapmış olduğu uyarı gereği Akhisar merkezdeki çarşı caddelerimizde yağmur suyu ızgaralarımızı temizlemiştik. Yaptığımız çalışmalar ile daha büyük bir zararın önüne geçtiğimizi söyleyebilirim" dedi.