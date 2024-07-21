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Etkinlikte öğrencilere satranç kuralları anlatıldı, temel bilgiler verildi. Minikler öğretmenleri ve arkadaşları ile satranç oynadı.

Düzenlenen etkinliğe Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi’nde eğitim gören minik öğrenciler 20 Temmuz Dünya Satranç Günü’nü bir etkinlikle kutladı. MANİSA (İGFA) - 20 Temmuz Dünya Satranç Günü sebebi ile Çocuk Kültür Sanat Merkezi’nde eğitim gören minik öğrenciler için satranç etkinliği düzenledi.

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