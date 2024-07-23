İddiaya göre, bir şahıs son kullanma tarihi geçmiş veterinerlik ilaçlarını matbaada bastırdığı yeni etiketlerle değiştirmiş ve piyasaya sürmüştü.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı araştırma, Akhisar ilçesinde İ.D. isimli bir şahsın söz konusu ilaçları sahte etiketlerle satmak üzere hazırladığını ortaya çıkardı. Operasyonun detayları, Akhisar JASAT, KOM Şube Müdürlüğü ve Akselendi Karakolu Asayiş Timleri ile Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu netlik kazandı.

Tarihi geçmiş ilaçlar ele geçirildi

Yapılan baskında, 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet cep telefonu, 900 adet sahte etiket ve 750 adet son kullanma tarihi geçmiş ve sahte etiketli ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen ilaçların, veteriner hekimlik hizmetlerinde kullanılmak üzere olan ürünler olduğu belirtildi.

Bu olayla ilgili olarak adli süreç başlatıldı ve konunun tüm detayları araştırılıyor.