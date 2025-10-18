Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, evinde sahte içki üretip bulundurduğu belirlenen E.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda sahte içkilerle birlikte ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.
138 şişe sahte alkol ele geçirildi
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi ve satışına yönelik yürüttükleri istihbarat çalışmaları kapsamında Salihli ilçesine bağlı Dedetaşı Mahallesi’nde operasyon düzenledi.
Yapılan çalışmalar sonucu, 37 yaşındaki E.Y.’nin evinde sahte içki bulundurduğu tespit edildi.
Jandarma ekiplerinin evde yaptığı aramada, 110 şişe sahte viski, 28 şişe sahte rakı, 7 boş alkol şişesi, 109 sahte bandrol ve 21 boş viski etiketi ele geçirildi.
Evde ruhsatsız silah da bulundu
Operasyonda ayrıca ruhsatsız 1 tabanca, 3 av tüfeği, 9 mermi ve 128 fişek ele geçirildi.
Sahte içkiler ile silah ve mühimmatlara jandarma tarafından el konulurken, şüpheli E.Y. gözaltına alındı.
E.Y.’nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
“Can kayıplarına yol açabilir”
Yetkililer, özellikle son dönemlerde artan sahte içki vakalarına dikkat çekerek vatandaşlara uyarıda bulundu.
Sahte içkilerin içilmesi durumunda kalıcı sağlık problemlerine ve ölümlere yol açabileceği hatırlatıldı.