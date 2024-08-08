Manisa'nın Selendi ilçesinde çıkan yangında, samanlıkta bulunan yüzlerce kilo tütün ve buğday da zarar gördü. Rahmanlar Mahallesi'nde Arif Başyiğit'e ait samanlıkta meydana gelen yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Olayın bildirilmesinin ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Selendi ekipleri, bölgeye hızla sevk edildi. Yangına etkili bir şekilde müdahale eden ekipler, alevlerin evlere sıçramasını engelleyerek kontrol altına aldı.

Yangında, 6 büyükbaş hayvan başarılı bir şekilde kurtarılırken, 1.5 ton tütün, 4 ton çavdar ve buğday, ayrıca 700 paket saman tamamen kül oldu. Yangının ardından soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.