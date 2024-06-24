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Ekiplerce araçtan çıkarılan ve Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Salihli-Köprübaşı istikametinde seyreden M.B. (50) idaresindeki 45 KY 295 plakalı kamyonet, Demirköprü mevkisinde kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı.

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