Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi’ne 10 ton kapasiteli taral doldurma tesisi kazandırdı. Çiftçiye ilaçlama zamanında büyük fayda sağlayacak olan hizmet, Çanakçı Mahallesi üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandı.MANİSA (İGFA) - Üreticilerin ihtiyaç duyduğu çalışmaları bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi’nde 10 ton kapasiteli taral doldurma tesisi yaparak, üreticilerin kullanımına sundu. Tarımsal üretimde ilaçlama faaliyetlerinin ürünün sağlıklı bir şekilde gelişmesi için oldukça önemli olduğu belirtilirken, üreticilerin ilaçlama yapacakları zaman, makineleri için gerekli olan suyu kurulan tesisten ücretsiz olarak doldurup tarlalarına ulaştırabilecekleri ifade edildi. Yapılan çalışma, Çanakçı Mahallesi’nde geçimini çiftçilikle sağlayan mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: igf