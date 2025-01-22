Manisa'da şehit ailelerine ve gazilere daha iyi hizmet sunmak amacıyla kamu ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı önemli bir toplantı yapıldı.

Toplantı, şehit aileleri ve gazilere yönelik yeni hizmetler için yol haritası belirledi

Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Manisa'daki tüm kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri katıldı. Toplantıda, şehit yakınları ve gazilere daha iyi hizmet sunabilmek için birlikte hareket etme ve iletişimde güçlü bir yapı kurma kararı alındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi: “Yanınızdayız”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, şehit yakınları ve gazilere yönelik bugüne kadar toplamda 253 faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, “Üzerimize düşeni yapmaktan gurur duyuyoruz ve hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Her zaman şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanındayız” dedi.

Toplantıya, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Aydın, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Şehzadeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Esin Ağırkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız ve diğer önemli isimler katıldı. Toplantı, şehit yakınları ve gaziler için yapılacak yeni projeler ve hizmet alanlarını görüşmek amacıyla geniş katılımla gerçekleştirildi.