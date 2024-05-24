Manisa'da etkili olan şiddetli yağış ve dolu, tarım alanlarında büyük hasara yol açtı. Yaklaşık 20-30 dakika süren yağış, bölge ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından biri olan üzüm bağlarını ve diğer tarım faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, yaşanan zararın boyutlarını ve çiftçilerin karşı karşıya olduğu durumu değerlendirdi.

Yüklü miktar paraları gözden çıkarmak gerekli

Cem Yalvaç, “Şimdiye kadar 8-10 bin dekar civarında bir zarar tespit ettik. Bugün 1 dönüm bağın sigorta maliyeti 8-10 bin lira. 20 dönüm bağınız varsa 800 bin lirayı gözden çıkarmak zorundasınız. Gezdiğimiz birçok bağda yüzde 30’u sigorta yaptırabilmiş, yüzde 70’inin sigortası yok. Zararlarını sigorta da karşılayamayacak” dedi.

Yalvaç, üzümden karpuza birçok tarımsal ürünün ciddi zarar gördüğünü belirterek, "Salihli’nin büyük mahalleleri olan Durasıllı, Karaoğlanlı, Kabazlı, Kaytan gibi yerlerde dolu ve yağış çok daha etkili oldu. Bağcılık, her türlü hava şartlarından çabuk etkilenen bir tarım dalı. Zamansız yağmur, sıcak veya soğuk, ürünleri hızlı bir şekilde olumsuz etkiliyor. Geçen yılın maliyetleri de zaten yüksekti; ot ilacından gübreye kadar her şeyin fiyatı artmıştı. Üzüm bağcısı zaten zor ayakta duruyor" ifadelerini kullandı.

"Zararlarını sigorta karşılayamayacak"

Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) sigorta yaptırmanın önemine değinen Yalvaç, ancak ekonomik durumu yetersiz olan birçok çiftçinin sigorta yaptıramadığını vurguladı. “Bugün 1 dönüm bağın sigorta maliyeti 8-10 bin lira. 20 dönüm bağınız varsa 800 bin lirayı gözden çıkarmak zorundasınız. Sigorta yaptırabilen de eskisi gibi değil. Gezdiğimiz birçok bağda yüzde 30’u sigorta yaptırabilmiş, yüzde 70’inin sigortası yok. Zararlarını sigorta da karşılayamayacak" diye konuştu.

Manisa’da üzüm bağlarının yanı sıra, karpuz ve diğer tarım ürünlerinin de ciddi zarar gördüğü bildirildi. Üreticiler, yağışın ardından ürünlerinin büyük kısmını kaybettiklerini ve maliyetlerin altında ezildiklerini belirtti. Salihli Ziraat Odası, çiftçilerin zararlarının telafi edilmesi ve destek sağlanması için yetkililere çağrıda bulundu.