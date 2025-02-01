Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının sağlığını koruma ve sigara bağımlılığına karşı bilinç oluşturma amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, sigaranın zararları üzerine bilgilendirme yapılırken, belediye çalışanları solunum testi ile sağlık durumlarını yakından görme fırsatı buldu.

128 çalışana solunum testi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle çalışanlarına yönelik bir sigara farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte, sigaranın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilerek, 128 belediye çalışanına solunum testi uygulandı. Bu testler sayesinde katılımcılar, sigaranın akciğer fonksiyonları üzerindeki olumsuz etkilerini somut bir şekilde görme fırsatı yakaladı.

Destekleyici uygulamalar tanıtıldı

Etkinlikte, katılımcılara sigara bırakma sürecinde destek olabilecek çeşitli uygulamalar ve yöntemler de tanıtıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner ve diğer yetkililer, sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakmanın önemine dikkat çekerek, çalışanları bu süreçte teşvik etmeye yönelik açıklamalarda bulundu.

"Sigarayı bırakmaya teşvik etmek istiyoruz"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, düzenlenen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Sigaranın hem bireysel hem de toplumsal sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek ve çalışanlarımızı sigara bırakmaya teşvik etmek istiyoruz. Bu konuda farkındalık oluşturarak sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekleyen çalışmalarımıza devam edeceğiz," dedi. İnce, sağlıklı bir toplum için bu tür bilinçlendirme çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, sigarayı bırakmak isteyenlerin ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı üzerinden 7 gün 24 saat destek alabileceğini belirtti.