Manisa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla düzenlediği seminerlere devam ediyor. Son olarak, MABEM tarafından “Sınav Kaygısı ve Motivasyon Semineri” gerçekleştirildi. Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler için düzenlenen etkinlik, büyük ilgi gördü.

Başarı için psikolojik destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi (MABEM), eğitim sürecinde öğrencilere sadece akademik değil, psikolojik destek de sağlıyor. “Sınav Kaygısı ve Motivasyon” semineri, gençlerin sınav sürecinde daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde ilerlemelerine olanak tanıyor. MABEM Rehber Öğretmeni Cem Durak’ın yönettiği seminerde, sınav kaygısı ile başa çıkma, odaklanmayı artırma ve motivasyonu yüksek tutma yöntemleri öğrencilere aktarıldı.

Velilere de rehberlik edildi

Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleştirilen seminere, sadece öğrenciler değil, veliler de büyük ilgi gösterdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen’in katılımı ile seminer daha da anlam kazandı. Rehber Öğretmen Cem Durak, öğrencilere sınav hazırlık sürecinde doğru planlama ve psikolojik dayanıklılığın önemini vurguladı.