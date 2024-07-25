Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, domuz saldırılarına karşı nöbet tutan bir çiftçi yanlışlıkla kayınçosunu vurdu. Olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kayınço, hayatını kaybetti.

Domuz sanılan kayınço

Edinilen bilgilere göre, Beyoba Mahallesi’nde sabah saat 05.00 sularında yaşanan olayda, 41 yaşındaki çiftçi B.A., domuzların zarar verdiği karpuz tarlasını korumak için silahıyla nöbet tutuyordu. Karanlıkta, tarlaya gelen kayınçosu Hikmet Tekin’i (35) domuz zannederek yanlışlıkla vurdu.

Tekin kurtarılamadı

Vurulan Hikmet Tekin, kanlar içinde bulunan B.A. tarafından hemen 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri, olay yerine hızla ulaşarak ağır yaralı Tekin’e ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ancak, Tekin, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma Başlatıldı: Kaza Sonucu Vuruldu

Olayın ardından Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli B.A.’yı gözaltına aldı ve ifadesini aldı. Geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. İlk bulgular, olayın tamamen bir kaza sonucu gerçekleştiğini ve B.A.'nın karanlıkta Tekin’i domuz olarak algılayarak vurduğunu gösteriyor.