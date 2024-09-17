Sokak etkinlikleri yasaklandı

Manisa Valiliği, sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet gibi toplu etkinlikleri süresiz olarak yasakladı. Bu karar, halk sağlığını koruma amacını taşıyor.

Yasak kararı halk sağlığı için alındı

Manisa'da, düğün ve diğer toplu etkinliklerin sokaklarda yapılması yasaklandı. Kararın, halk sağlığını korumak ve olası riskleri önlemek amacıyla alındığı belirtildi.

Etkinlikler süresiz yasaklandı

Manisa Valiliği, toplu eğlencelerin ve sokak etkinliklerinin süresiz olarak yasaklandığını duyurdu. Bu adım, sağlık risklerini minimize etmek için atıldı.