Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının refahı için önemli adımlar atıyor. Sokak Hayvanları Komisyonu, son toplantısında çeşitli projeleri görüşerek önemli kararlar aldı. Toplantıda, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulacak gündem maddeleri arasında Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı'nın kurulması, Gezici Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı (Vetbüs) projesinin hayata geçirilmesi ve uluslararası standartlarda bir hayvan hastanesinin kurulması bulunuyor.

Komisyon Başkanı Doğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in bu konuda duyarlı olduğunu ve seçim programında bu projelerin yer aldığını vurguladı. Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı'nın kurulması için gerekli bütçenin ayrılması ve Vetbüs projesinin hayata geçirilmesi konusunda karar alındığını belirtti.

Yunusemre ilçesinde yapımı devam eden Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan incelemelerde, hayvan hakları savunucularının görüş ve önerileri de dikkate alındı. Projenin toplumun faydasına uygun şekilde hizmete alınması yönünde kararlar alındı. Komisyonda alınan kararlar, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunularak onaylanacak. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle sokak hayvanlarının bakımı ve sağlığına önemli katkılar sağlanması hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Erhan İnce, yapılan ziyaret ve toplantılarda ilçe belediyeleri ile koordineli çalışmaların devam ettiğini ve alınacak kararların Manisa için hayırlı olacağını ifade etti. Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ise, Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi'nin en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalıştıklarını belirtti.