Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sokak köpekleri kimliği belirsiz kişilerce zehirlenerek hayatını kaybetti.

Manisa'da Sokak Köpeklerine Zehirli Saldırı (1)

Sancaklıbozköy Mahallesi’nde sokak köpekleri zehirlenmiş olarak bulundu

Şehzadeler ilçesinin Sancaklıbozköy Mahallesi'nde, vatandaşlar tarafından beslenen köpekler sabah saatlerinde ölü olarak bulundu.

Manisa'da Sokak Köpeklerine Zehirli Saldırı (3)

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Hayvansever Yasemin Deniz, köpeklerin zehirlendiğini fark etti

Köpekleri besleyen Yasemin Deniz, mama bırakmak istediği sırada hayvanların ağzından salya aktığını ve hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

Manisa'da Sokak Köpeklerine Zehirli Saldırı (2)

Jandarma ekipleri zehirleyicileri bulmak için çalışma başlattı

Olay sonrası vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirerek, zehirli saldırıyı gerçekleştiren şahısların bulunması için çalışma başlatılmasını sağladı.

Kaynak: İHA