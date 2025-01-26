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Olay sonrası vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirerek, zehir li saldırıyı gerçekleştiren şahısların bulunması için çalışma başlatılmasını sağladı.

Köpekleri besleyen Yasemin Deniz, mama bırakmak istediği sırada hayvanların ağzından salya aktığını ve hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

Şehzadeler ilçesinin Sancaklıbozköy Mahallesi'nde, vatandaşlar tarafından beslenen köpek ler sabah saatlerinde ölü olarak bulundu.

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