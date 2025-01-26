Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sokak köpekleri kimliği belirsiz kişilerce zehirlenerek hayatını kaybetti.
Sancaklıbozköy Mahallesi’nde sokak köpekleri zehirlenmiş olarak bulundu
Şehzadeler ilçesinin Sancaklıbozköy Mahallesi'nde, vatandaşlar tarafından beslenen köpekler sabah saatlerinde ölü olarak bulundu.
Hayvansever Yasemin Deniz, köpeklerin zehirlendiğini fark etti
Köpekleri besleyen Yasemin Deniz, mama bırakmak istediği sırada hayvanların ağzından salya aktığını ve hareketsiz şekilde yattığını fark etti.
Jandarma ekipleri zehirleyicileri bulmak için çalışma başlattı
Olay sonrası vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirerek, zehirli saldırıyı gerçekleştiren şahısların bulunması için çalışma başlatılmasını sağladı.
Kaynak: İHA