Şehzadeler ilçesinde hizmete giren Kent Lokantası ve Halk Mandıra’nın ardından, Yunusemre ilçesi Laleli Mahallesi’nde de Halk Mandıra düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Halk Mandıra’da satılacak ürünlerin tamamının kooperatiflerden temin edildiğini belirten Başkan Dutlulu, “Burada yer alan peynir, süt, tereyağı, et, kıyma, zeytinyağı, yaprak, bal gibi ürünlerin hepsi Manisa ve çevresindeki üreticilerden alınıyor. Hem yerel üreticilerimize destek oluyor hem de vatandaşlarımızın kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlıyoruz” dedi.

Halk Mandıra’nın sadece ekonomik değil, sosyal anlamda da önemli bir proje olduğunu vurgulayan Başkan Dutlulu, “Bizim tek amacımız halkımızın yanında olmak ve onlara destek sunmak. Bu projeyle esnafa rakip değil, tam tersine üreticiye ve tüketiciye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Manisa’da sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni projeler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Dutlulu, ekonomik koşulların zorlaştığını ve belediyelerin bu süreçte sosyal projelere ağırlık vermesi gerektiğini belirterek, “Keşke kimsenin Halk Mandıra’ya ya da Kent Lokantası’na ihtiyacı olmasa. Ancak mevcut şartlarda belediyeler vatandaşa doğrudan dokunan hizmetler üretmek zorunda. Biz de burs, kırtasiye yardımı, sosyal destek projeleri ve bu tür yatırımlarla Manisalıların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Laleli Mahallesi’nde devam eden kentsel dönüşüm projesine de değinen Dutlulu, “Bu projede rantı bir avuç müteahhitte değil, halka aktaracağız. Sürecin şeffaf ve adil şekilde yürütülmesi için Yunusemre Belediyesi ile iş birliği içindeyiz. Mahallemizi modern ve güvenli hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, sosyal belediyecilik anlayışına katkılarından dolayı Besim Dutlulu’ya teşekkür ederek, “Halkçı sosyal belediyecilik anlayışını Besim Başkanımızın desteğiyle sürdüreceğiz. Yunusemre’ye böyle değerli bir hizmet kazandırdığı için kendisine minnettarız” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Halk Mandıra resmen hizmete açıldı. Başkan Dutlulu ve beraberindeki protokol üyeleri mandıra içerisinde ürünleri inceleyerek ilk satışı gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Halk Mandıra projeleriyle hem yerel üreticileri desteklemeyi hem de vatandaşlara kaliteli ve doğal ürünleri ekonomik fiyatlarla sunmayı hedefliyor.