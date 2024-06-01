Manisa'da 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Manisa Futbol Kulübü (Manisa FK) ile yeni Manisa Büyükşehir Belediyesi yönetimi arasındaki gerginlik sürüyor. İki kulüp başkanının açıklamaları tansiyonu yükseltti.

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, tesis krizine dikkat çekerek, "Kulübün adını Rize Fındıklıspor yaparım, Manisa'dan çekilirim" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bu açıklamalar üzerine, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Emre Hasgör de sert yanıt verdi.

Emre Hasgör: "Komik açıklamalar"

Nisan ayında Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün başkanlığına seçilen Emre Hasgör, Aktan’ın açıklamalarını eleştirerek, "Bu açıklamalar komik. 15 yıllık bir sürecin sonuçları. Fındıklıspor da yaparlar, Polatlıspor da yaparlar. Manisaspor’u öyle kendini bilmezlere yedirmem" dedi. Hasgör, Manisa FK ile hiçbir ilişkilerinin olmadığını ve kulübü devralma gibi bir düşünceleri bulunmadığını belirtti.

Manisa FK ile ilgimiz yok

Emre Hasgör, "Manisa FK'yı devralma düşüncemiz yok. Manisalılara sesleniyorum, ellerinde tek kalan şey altyapıdaki çocukları kullanmak. Onlara istedikleri ücreti versek bugün bırakırlar. Sonuçlarına katlanacaklar. Manisa halkına zarar verenlerin sonuçlarına katlanacaklar. Kendilerini başka yerde görüyorlar ama hiçbir şeyden korkmam. Ben Manisalıyım ve sonuna kadar da bu işin takipçisi olacağım" dedi.

Basketbol Süper Ligi'nde Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, bütçede küçülmeye gidiyor. Başkan Emre Hasgör, "Bütçeyi dörtte bire düşürdük. Basketbol, halkın çok sevdiği bir organizasyon. Ancak artık bütçeyi kendi finans kaynaklarımızla yapacağız. Basketbolu da kendi bütçemizle devam ettireceğiz" diye konuştu.

Küçük bütçeyle mücadele

Hasgör, "Bu kulübe 2 yılda 7.5 milyon dolar harcanmış ama elimizde bir oyuncumuz bile yok. Küçük bir bütçeyle mücadele edeceğiz. Şehrimizi böyle temsil edeceğiz. Belki küme düşeceğiz, belki Play-Off oynayacağız ama kendi emeklerimizle ve Manisalılara kombine satarak devam edeceğiz" dedi.

Halkın takımı olacak

Basketbol takımının artık elit bir grubun değil, halkın takımı olacağını vurgulayan Hasgör, "Basketbolu yeni tanıyorum ama bu işin içinde çok iyi yöneticilerimiz var. İyi bir spor yöneticisi olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.