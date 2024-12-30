Manisa Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufuna yönelik adımlarını kararlılıkla atarak kurakçıl peyzaj tasarımlarını hayata geçiriyor. Kent Estetiği Daire Başkanı Emine Müge Kuğu, Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in liderliğinde suyun ekonomik kullanımına öncelik verdiklerini ve gereksiz tüketimin önüne geçmek için çalıştıklarını ifade etti.

50 bin metrekarelik üretim tesisiyle destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Şehzadeler ilçesinde bulunan Süs Bitkileri Üretim Tesisi, su tasarrufunu destekleyen projelerin merkezinde yer alıyor. Yıllık 1 milyon bitki üretim kapasitesine sahip tesis, 50 bin metrekarelik alanıyla şehir genelinde kullanılan bitkilerin üretimini sağlıyor. Başkan Müge Kuğu, “Son altı ayda 370 bin mevsimlik çiçek ürettik ve bu bitkilerin yüzde 50’sini kendi tohumlarımızdan elde ettik. Ürettiğimiz bitkiler okullardan şehitliklere kadar birçok alanda kullanılıyor” dedi.

Çalı grubu bitki üretimi

Kuraklıkla mücadele ve su tasarrufunda daha etkin çözümler geliştiren belediye, suya az ihtiyaç duyan bitkilerle peyzaj tasarımlarını sürdürüyor. Başkan Kuğu, çalı grubu bitkiler ve kurakçıl peyzaj uygulamalarına odaklandıklarını belirterek, 300 bin adet çalı grubu bitkiyi çelik alma yöntemiyle ürettiklerini söyledi.

Üretim kapasitesi artırılıyor

Manisa genelindeki şehitliklerde özel peyzaj çalışmaları gerçekleştiren belediye, 270 şehit mezarı için 270 adet gül ve 5 bin 500 adet gazanya dikimi yaptı. Bu alanların düzenli bakımı da belediye ekipleri tarafından sağlanıyor. Süs Bitkileri Üretim Tesisi Fidanlık Müdürü Arzu Yetişen, yapılan iyileştirme çalışmalarıyla üretim kapasitesinin artırıldığını ve yılda 600 bin mevsimlik çiçek üretimine ulaştıklarını ifade etti. Ziraat Teknikeri Gökmen Çelik ise yıllık üretim kapasitesinin 1 milyonun üzerine çıkarıldığını belirterek, daha fazla üretim hedeflediklerini vurguladı.