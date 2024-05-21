Kaza, Turgutlu ilçesine bağlı İstasyonaltı Mahallesi Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 35 AS 8946 plakalı otomobil ile çarpışan jandarma aracı, kontrolünü kaybederek yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Devrilen araç içerisinde bulunan jandarma personeli, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, kaza sonucunda yaralanan olmadı.

Ekipler olay yerini inceledi

Jandarma ekipleri, olay yerine intikal ederek gerekli inceleme ve tedbirleri aldı. Kazanın nasıl meydana geldiğine dair soruşturma başlatıldı.