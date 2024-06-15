Manisa’nın Salihli ilçesinde, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve mermi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında M.Y. (22) isimli şahsı şüpheli bularak durdurdu. Şahsın üst araması sırasında ruhsatsız bir tabanca, şarjör ve 7 mermi ele geçirildi.

Şüpheliye yönelik işlemler

Ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve mermiler nedeniyle, M.Y. hakkında "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başarılı devriye görevi esnasında dikkati sayesinde potansiyel bir suçun önüne geçti. Bu tür operasyonlar, bölgedeki güvenliği sağlamada jandarma ekiplerinin ne kadar etkin olduğunu bir kez daha gösteriyor.