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Pazar esnafı olduğu öğrenilen İsbat'ın cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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