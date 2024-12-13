Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, bir taksiciye bıçaklı saldırı düzenleyen gaspçı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olay, geçtiğimiz hafta yaşandı ve taksiye binen Emirhan Ü., şoför Hakan Paktan’ı bıçaklayarak gasp etmeye çalıştı. Taksici, gaspçının elindeki bıçağı tutarak yaralı halde kurtulmayı başardı. Bu anlar ise taksi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gaspçı taksiciye saldırdı, ardından amcasına gasp yaptı

Emirhan Ü. adlı gaspçı, taksici Hakan Paktan’ı bıçaklayarak gasp etmeye çalıştıktan sonra, amcasının evine giderek aynı amacı güttü. Jandarma ekiplerince yakalanan Emirhan Ü., mahkemeye çıkarılmadan önce serbest bırakıldı. Bu gelişme, taksici Hakan Paktan’ı şok etti.

Taksici Hakan Paktan dehşet anlarını anlattı

Taksici Hakan Paktan, yaşadığı korkunç anları şöyle anlattı: "Yolcu, kolundan bıçaklandığını belirtti ve hareketlerinden şüphelendim. Akgedik Mahallesi'ne vardığımızda, ücretin ödenmesi sırasında bıçakla saldırıya uğradım. Bıçağı elime alarak kendimi savundum ve zorla araçtan dışarı çıktım. Olayı gerçekleştiren kişi, bıçak benim elimdeyken, 'Öldür beni' dedi."

Serbest bırakılmasına tepki gösterdi

Emirhan Ü.’nün serbest bırakılmasına tepki gösteren Paktan, "Bu şahıs nasıl serbest bırakılır? Beni öldürmeye teşebbüs etmiş birini nasıl serbest bırakırız? Birçok taksici arkadaşımız bu tür saldırılarla karşılaşabilir, bu duruma karşı önlem alınmalı" diyerek endişelerini dile getirdi.

Taksici esnafı artık çalışmayacak

Yaşadığı korkunç deneyimin ardından taksi esnafı Hakan Paktan’ın mesleği bırakmaya karar verdiği öğrenildi. Paktan, meslektaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Her şeyimiz ekmek için ama dikkat etmezsek hayatımızı kaybedebiliriz" dedi.