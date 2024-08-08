Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu 5 ilçede traktörler ve mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçlara yönelik kapsamlı bir trafik denetimi gerçekleştirildi. 6-7 Ağustos tarihlerinde yapılan denetimlerde, 25 ekip ve 50 personel görev aldı.

Toplam 292 bin 47 TL para cezası

Denetim kapsamında, Akhisar, Alaşehir, Kula, Salihli ve Soma ilçelerindeki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirlikleri ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 96 traktör ve 260 tarım servis aracı kontrol edildi. Yapılan incelemelerde, 101 araç ve sürücüsüne toplamda 292 bin 47 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, kurallara uymadığı tespit edilen 7 araç trafikten men edildi.