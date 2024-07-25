Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi'nde bir tarlada yaşanan trajik olayda, eniştesi tarafından tüfekle vurulan Hikmet Tekin (35), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayın detayları

Beyoba Mahallesi'ndeki karpuz tarlasında domuz nöbeti tutan Hikmet Tekin ve eniştesi B.A. (41), karanlıkta tarlaya giren yaban hayvanlarını kontrol ediyordu. İddiaya göre, B.A., karanlıkta hareket eden bir varlık gördü ve domuz zannederek tüfeğini ateşledi. Ancak, ateşlediği tüfekten çıkan kurşunlar Hikmet Tekin'e isabet etti.

Müdahaleler yetersiz kaldı

B.A'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hikmet Tekin'i Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Tekin, kurtarılamadı. İlk incelemelerde, B.A.'nın olayın bir kazadan ibaret olduğunu söylediği öğrenildi.

Adli işlemler sürüyor

Olayın ardından gözaltına alınan B.A., emniyette verdiği ifadesinde, "Hikmet ile birlikte domuzlara karşı tarlada nöbet tutuyorduk. Karanlıkta bir hareketlilik fark ettim ve domuz zannederek tüfeği ateşledim. Yaralandığını fark edince hemen ambulansı ve polisi aradım" dedi. B.A.'nın ifadesinin ardından adli işlemler devam ediyor.