21 Mayıs'ta Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı, bir kişi tutuklandı.

Dijital materyal ve belgeler ele geçirildi

Operasyon kapsamında, çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu. Ele geçirilenler arasında cep telefonları, USB bellekler, laptoplar, tapular, satış sözleşmeleri, vekaletnameler, banka dekontları, ajandalar, senetler, çekler ve 10 adet sentetik ecza hapı bulundu.

1 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri, operasyonun devamında suç örgütünün diğer üyelerine ulaşmak ve benzer suçları önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.