Bunlar da ilginizi çekebilir

Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Demirtaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, A.S. (27) idaresindeki 64 ABZ 685 plakalı tır Mersinli Mahallesi mevkisinde İsa Demirtaş (60) yönetimindeki 45 ZZ 629 plakalı traktör ile çarpıştı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, tır ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.