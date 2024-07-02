Manisa'da 155 Nolu Şehiriçi Denetimli Özel Halk Otobüsleri için yeni fiyatlar belirlendi. Manisa Kart indirimli tam bilet ücreti 20 TL'ye yükselirken, indirimli öğrenci bileti 13,25 TL olarak belirlendi. Kartsız tam bilet ise 25 TL oldu. Daha önceki fiyatlar kartlı indirimli tam 14,50 TL, öğrenci kartlı 9,50 TL, kartsız tam 18 TL şeklindeydi.

141 Nolu Kampüs Karayolcu Taşıma Kooperatifine bağlı otobüslerde tam kartlı bilet 23,70 TL'ye, öğrenci biletleri ise 14,30 TL'ye yükseldi. Kartsız tam bilet ücreti ise 30 TL olarak belirlendi.

Taksimetreli taksi ücretlerinde de önemli değişiklikler yapıldı. Taksi açılış ücreti 15 TL'den 23 TL'ye yükseltilirken, kilometre başına ücret 28 TL olarak belirlendi. Bir saatlik beklemeye karşılık alınacak ücret ise 210 TL oldu. İndi bindi ücreti ise 100 TL olarak güncellendi.

UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) tarafından alınan bu kararın, Manisa'daki toplu taşıma ve taksici esnafının uzun süredir yaşadığı ekonomik zorluklara destek olmak amacıyla alındığı belirtildi. Zam oranının yüzde 40 olarak belirlenmesinin, maliyet artışları ve enflasyon etkileri dikkate alınarak yapıldığı ifade edildi.