Dün gece saatlerinde İzmir-Ankara Karayolu Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında gerçekleşen kaza, bölgede derin bir üzüntü ve endişe yarattı. Trafik kazasında, 3 yaşındaki Eylül Mavi Ünlükoç hayatını kaybetti.

Kaza Anı ve Yaşananlar

Kaza, dün gece saatlerinde meydana geldi. Ankara istikametine seyreden Büşra Ünlükoç'un kullandığı 45 AFU 587 plakalı minibüs, kavşakta Kadir Kaya'nın yönetimindeki 45 T 9454 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Ünlükoç, kucağında bulunan 3 yaşındaki kızı Eylül Mavi Ünlükoç, annesi Ayşe Tayfun, Seda Soylu ile taksi şoförü Kaya ve yolcusu Sadrettin Özyürek yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak maalesef, durumu ağır olan 3 yaşındaki Eylül Mavi Ünlükoç, kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.