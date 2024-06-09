YKS için tüm ekipleriyle teyakkuzda olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geç kalma durumu olan öğrencileri sınava yetiştirerek geleceklerine yön vermeleri için yardımcı oldu.MANİSA (İGFA) - Hafta sonu Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’nda 3 milyonun üzerinde öğrenci ter döktü.

Manisa’da da yaşanan sınav heyecanında Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi'ne bağlı Trafik Zabıta ekipleri de trafik yoğunluğunun yaşandığı ana arter ve yoğunluk yaşanan otobüs duraklarında bulunarak, trafiğe yön verdi, otobüs seferlerinin aksamadan yapılması için sevk ve idare etti.

Trafik Zabıtası ekipleri, çeşitli noktalarda bulunarak trafiğin yönlendirilmesini yaparken, geç kalma ihtimali bulunan öğrencilerin de taleplerini yerine getirerek sınava girecekleri okullara yetiştirdi. Sınava girecek adayları da düşünen ekipler, gerek trafikte gerek dış alanlarda yapılan gürültüye karşı da vatandaşları uyararak, sınav süresi boyunca sessiz olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, görev yaptıkları alanlarda ve yardımcı oldukları tüm öğrencilere sınavlarında başarılar diledi.