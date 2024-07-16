Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Musahoca Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, 40 yaşındaki çiftçi Atilla Avcı, traktörüyle su taşırken engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Avcı, ağır yaralandı.

Kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı

Kazanın ardından hemen Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılan Atilla Avcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Doktorların yoğun çabalarına rağmen kurtarılamayan Avcı, bölge halkını yasa boğdu.

Cenazesi bugün toprağa verilecek

Atilla Avcı’nın cenazesinin bugün Kırkağaç’ın Musahoca Mahallesinde toprağa verilmesi bekleniyor. Mahalle sakinleri, sevilen çiftçiyi son yolculuğuna uğurlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.