Manisa’da düzenlenen U13 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Sutopu Şampiyonası, büyük çekişmeler ve heyecan dolu anlarla sona erdi. Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen müsabakalarda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular mücadele etti.

Kadınlar finali: Galatasaray zirvede

Kadınlar final maçında Galatasaray Spor Kulübü, İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü 13-9 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ikinci, Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Ilgın Ayşegül Ongü en iyi kaleci seçilirken, Elif Erdoğan gol kralı oldu.

Erkekler finali: ENKA'dan ezici galibiyet

Erkekler finalinde ise ENKA Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü'nü 10-2 yenerek Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Galatasaray Spor Kulübü ikinci, Uludağ Olimpik Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Erkeklerde ENKA Spor Kulübü'nden Mehmet Paşa Gerçek en iyi kaleci seçilirken, Galatasaray'dan Arda Aslan gol kralı oldu.

360 sporcu kıyasıya mücadele etti

09-12 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada, kadınlar ve erkeklerde toplam 24 kulüpten 360 sporcu yer aldı. Turnuvanın sonunda düzenlenen törende, takımlara madalya ve kupaları Sutopu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Sılay, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri Mustafa Buldu, Levent Tokay ve Kerim Kocabıyık tarafından takdim edildi.