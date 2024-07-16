Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlar için online ve canlı yapılacak, ücretsiz eğitim hizmeti verileceğini duyurdu. Hedeflerinin dershane hizmeti alamayan öğrencilere ulaşmak olduğunu vurgulayan Zeyrek, "Manisa'mızda yaşayan sınava hazırlık grubundaki değerli çocuklarımıza ve gençlerimize ücretsiz eğitim desteği sağlamak amacıyla Online Eğitim Platformu çalışmamızı hayata geçiriyoruz" dedi.

İnteraktif ders ortamı

Manisa'da LGS'ye ve YKS'ye hazırlanan 8'inci sınıf ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlar için alanında uzman öğretmenler tarafından canlı dersler verilecek, öğrencilere interaktif ders ortamı ve soru sorma imkanı sunulacak. Online Eğitim Platformu'nu anlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, göreve geldikleri ilk günden itibaren Manisa'da 7'den 77'ye herkesin mutlu, huzurlu olduğu bir kent yaratmayı amaçladıklarını vurguladı.