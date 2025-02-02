Manisa Büyükşehir Belediyesi, online eğitim platformu ile 1254 öğrenciye ücretsiz ve kaliteli eğitim hizmeti sunarak, gençlerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarına hazırlanmasına yardımcı oluyor. Kurslar 3 Şubat itibariyle ikinci döneme başlarken, kayıtlar devam ediyor.

Online eğitimle sınav sürecine destek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla başlattığı Online Eğitim Platformu, öğrencilerine dershane hizmeti sunamayan ya da ek dersle bilgilerini pekiştirmek isteyen gençlere büyük destek sağlıyor. Şu ana kadar 623 8. sınıf, 297 12. sınıf ve 334 mezun öğrenci, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin online eğitim sistemiyle sınavlara hazırlanıyor. Öğrenciler, canlı derslere katılarak öğretmenleriyle etkileşimde bulunabiliyor ve ders tekrarlarını sistem üzerinden istedikleri zaman izleyebiliyor.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği sunuluyor

Online eğitim hizmetinin yanı sıra, öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği de ücretsiz olarak veriliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerinin sınav sürecinde hem akademik anlamda hem de psikolojik olarak destek alabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, düzenli olarak yapılan deneme sınavları ve veri analizleri ile öğrencilerin eksik oldukları konular tespit edilerek, bu alanlarda ekstra çalışmalar yapılıyor.

Fırsat eşitliği için erişilebilir eğitim

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen, "Online eğitim hizmetimizi geçtiğimiz yıl Eylül ayında başlattık ve şu an 623 öğrenci LGS, 631 öğrenci ise YKS sınavına hazırlanmaktadır. Amacımız, bu platformu daha ulaşılabilir kılarak, öğrencilerimize fırsat eşitliği sağlamak ve onları en iyi şekilde hazırlamaktır," dedi.

Canlı dersler ve ücretsiz rehberlik seminerleri

MABEM Online Eğitim Koordinatörü Selin Susmaz, “Derslerimiz canlı olarak yayınlanmakta ve öğrencilerimiz hem ders sırasında hem de sonrasında öğretmenlerine sorular sorabiliyor. Ayrıca, ücretsiz rehberlik seminerleri ve online deneme sınavları da öğrencilerimize sunuluyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Online Eğitim Merkezi olarak öğrencilerimizin her zaman yanındayız,” şeklinde konuştu.