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Kaza nedeniyle jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Sağlık ve itfaiye ekipleri, aracın bulunduğu yere inerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslara aldı.

Kazada sürücü, Kasım Alperen (17) ve Ahmet Eren Erkut (13) ile Süleyman Çelebi Akgün (51) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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