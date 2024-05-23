Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine yönelik düzenlenen 'İtfaiye İlk Yardımı ve Anında Müdahale Hayat Kurtarır' projesi kapsamında eğitim verdi.

Teorik ve uygulamalı eğitim

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Dilara Yentür’ün başlattığı 'İtfaiye İlk Yardımı ve Anında Müdahale Hayat Kurtarır' projesi çerçevesinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitim sundu. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında gerçekleşen etkinlikte, yangın, trafik kazası, ilk yardım ve kurtarma konuları detaylı bir şekilde işlendi.

Eğitimin ardından, fakülte bahçesinde düzenlenen yangın söndürme tatbikatı ile öğrenciler öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı buldu. Bu tatbikat, teorik bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesini sağladı.