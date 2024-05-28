Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler için Ayşe Hafsa Sultan Öğrenci Yurdu önünden ve Hüma Hatun Kız Yurdu içerisinden Muradiye Kampüsü’ne gidecek şekilde ücretsiz ring seferleri başlattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi’nde öğrenim gören öğrenciler için ücretsiz ring seferlerine başladı.

Final sınavları boyunca devam edecek uygulama kapsamında Ayşe Hafsa Sultan Öğrenci Yurdu önünden ve Hüma Hatun Kız Yurdu içerisinden kampüs içerisine olacak şekilde ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek. Uygulamanın başladığı ilk gün, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de bir sürpriz yaparak öğrencilerle birlikte ring servisine bindi ve güzergah boyunca yolculuk yaptı. Öğrencilerle bol bol sohbet eden ve sorularını yanıtlayan Başkan Zeyrek, ücretsiz ring servisinin yanı sıra önümüzdeki yıl üniversite öğrencileri için yapacakları projelere de değindi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Manisa, geçtiğimiz 10 yıl boyunca, öğrencinin sesini duymamış. Gençlerin sesini duymamış, onların seslerine kulak kapatan bir yönetim olmuş ama onlar geçti. Biz tertemiz, bembeyaz bir sayfa açtık. Şimdi, yalnızca sınav haftasına yetiştirebildik bu ücretsiz ring hattını, ama önümüzdeki yıl da devam edecek bu hizmet. Çünkü yurt ve üniversite arasında neler yaşadığınızı biliyorum. Sokak hayvanları saldırısı olabiliyor, çok kısa mesafe otobüse binmek istemiyorsunuz, para vermek istemiyorsunuz. İlk başta ulaşımla ilgili böyle bir çözüm bulduk. Artık 21 numaralı hattı sevmenizi umuyorum ben. Çünkü 21 numaralı hattın sefer sayılarını arttırıyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren sabahları size günaydın diyecek bir Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ekibi olacak. Sabah, günaydın çorbası ile birlikte başlayacağız. Ben üniversitede okurken, sabah evden çıktığımda çok karnım aç derse giriyordum, siz girmeyin. Girmemek gerekiyormuş çünkü. Önümüzdeki yıl Kent Lokantalarını ve Öğrenci Lokantalarını kuruyoruz. Hem bütçenize hem de ağız tadınıza biraz destek vermiş olacağız. Çünkü ben Manisa’dan gittikten sonra, Manisa nasıl bir kentti öğrenci gözüyle diye sorulduğunda; sorunlarla değil, güzelliklerle anılmak istiyorum” diye konuştu.