Manisa'nın Alaşehir ilçesinde emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda önemli bir gelişme yaşandı. Üç şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan biri, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüphelinin ise emniyetteki sorguları devam ediyor. Operasyon, Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi.

Alaşehir’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Yeni Mahalle Mahallesi’nde eş zamanlı olarak üç ikamet adresinde arama yapıldı. Arama sırasında, C.Y. (29) isimli şahsın ifadesi doğrultusunda, hırsızlık yoluyla elde ettiği zeytinyağlarını A4 bonzai karşılığında sattığı yer tespit edildi. Bu kapsamda yapılan aramalarda, 66 adet sentetik kannabinoid maddesi emdirilmiş turuncu renkli kağıt ve 5 litrelik şişede zeytinyağı ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan C.Y. (29), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.Y.’nin zeytinyağlarını uyuşturucu madde karşılığında sattığı ve bu faaliyetleriyle uyuşturucu ticaretine katkıda bulunduğu iddia ediliyor. Diğer iki şüpheli K.U. (27) ve R.U. (19) ise emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere sevk edilecek.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü detaylı soruşturma kapsamında, uyuşturucu maddelerinin hangi dağıtım ağı içinde kullanıldığına ve bu süreçteki diğer olası suç ortaklarına dair bilgiler toplanıyor. K.U. ve R.U.’nun emniyetteki sorguları sürerken, soruşturmanın genişletilerek diğer bağlantılarının da araştırıldığı öğrenildi.