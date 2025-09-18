Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan S.D. (49), tutuklandı.

Manisa’da uyuşturucuya 1 tutuklama

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu kapsamında bir operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli S.D. (49), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

4 bin 191 adet sentetik hap ele geçirildi

Alaşehir'deki Barış Mahallesi'nde yapılan operasyonda, S.D.'nin evinde yapılan aramalarda 4 bin 191 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.