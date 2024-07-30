Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü geniş çaplı operasyonda, satışa hazır çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet personelinin de destek verdiği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun detayları

Akhisar merkezli operasyonda, bir ikamet ve bir işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, toplam ağırlığı 450.50 gram olan 16 parça metamfetamin, 5 adet 300 mg ibareli sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şahıslar gözaltına alındı

Operasyon kapsamında B.B. (38), S.B. (33), N.C.S. (29) ve A.Y. (44) isimli şahıslar, "Uyuşturucu Ticareti" suçundan gözaltına alındı. Şahısların, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve bu suç kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.