Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği kapsamlı bir operasyon sonucu, büyük miktarda sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışma çerçevesinde, jandarma ekipleri tarafından belirlenen bir adrese baskın düzenlendi.

Operasyonda ele geçirilenler

Baskına, narkotik köpeği de destek verdi. Aramalarda, toplam 54 bin 860 adet sentetik ecza hapı, 276 gram uyuşturucu, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler bulundu.

Adli işlem sürüyor

Operasyon sonucunda F.B. (21), M.D. (20) ve H.K. (24) adlı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.