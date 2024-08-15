Manisa'nın Alaşehir ve Turgutlu ilçelerinde gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. Operasyon, Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, JASAT ve ilçe jandarma komutanlıklarının koordinasyonunda düzenlendi.

Ele geçirilen maddeler

Operasyonlarda, 50 gram metamfetamin, 1 kilo 968 gram kubar esrar, 13 adet uyuşturucu hap ve 14 uyuşturucu madde tüketim aparatı gibi uyuşturucu maddeler ile 2 adet av tüfeği ve 2 kilogram barut bulundu. Ayrıca, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinde kullanılan çeşitli malzemeler de ele geçirildi.

12 kişi gözaltına alındı

Operasyon sonucunda 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, adli makamların talimatları doğrultusunda sorgulanmak üzere işlemlerine başlandı.