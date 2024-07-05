Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında önemli başarılara imza attı. Bu süreçte, 1824 şüpheli gözaltına alınırken, 241 kişi tutuklandı.

Dev miktarda uyuşturucu madde ve silah

Manisa genelinde uyuşturucu ticareti yapan, aracılık eden, nakleden ve bulunduran kişilere yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar, Salihli, Soma ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliklerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, büyük miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Ele geçirildi

Yapılan operasyonlar sonucunda 1 milyon 620 bin 19 adet sentetik ecza hapı, 13 bin 168 adet ekstazi hap, 6 bin 368 gram esrar, 3 bin 502 gram skunk, 3 bin 23 gram metamfetamin, 1.391 gram bonzai, 276 gram eroin, 274 kök Hint keneviri, 74 gram kokain, 27 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız tüfek, 572 fişek, 31 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 92 bin 550 TL ele geçirildi.