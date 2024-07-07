Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, üzüm yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı bölgelerden biri olan Sarıgöl'de 2024 yılı erkence üzüm hasadı başladı. İlk hasat, üretici Mustafa Çalık'ın Superiol cinsi üzüm bağında gerçekleştirildi. Superiol cinsi üzümün yanı sıra Trakya İlkeren üzümü de piyasaya sunuldu ve fiyatları belirlendi.

Sarıgöl ilçesinde Superiol ve Trakya İlkeren cinsi erkence üzümlerin hasadına başlandı. Superiol üzümü bağda 35-50 TL arasında, Trakya İlkeren üzümü ise 35 TL'den satılmakta.

İlk hasadı gerçekleştiren üretici Mustafa Çalık, "Bu yıl erkence üzüm hasadına başladık. İlçede ilk hasadın bana nasip olması beni mutlu ediyor. Denizli'nin Buldan ilçesinde de hasadın başladığı bilgisini aldık. Tüm üzüm üreticileri için bereketli bir sezon olmasını diliyorum." şeklinde konuştu. Sabahın erken saatlerinde yapılan kesimlerle elde edilen Superiol üzümleri, iç piyasada talep gören büyük illere gönderilmek üzere hazırlanıyor. Bu süreçte üzümler, kaliteli ve taze bir şekilde tüketicilere ulaştırılmak amacıyla işleniyor ve paketleniyor.

"Mağdur olmamak için yaş üzümleri peşin para ile satın"

İlçede başta Çekirdeksiz Sultaniye olmak üzere 9 farklı tür üzüm yetiştirildiğini aktaran Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen hasadın başladığı şu günlerde önceden yaşanan dolandırıcılık olaylarının yenilenmemesi için, "Sarıgöl'de sezonun erkence üzüm türü olarak yetiştirilen Superiol ve Trakya İlkeren üzümlerinin kesimleri başladı. Üzüm üreticilerimize hayırlı olsun. Her yıl yaptığımız bir çağrı var yine tekrar etmekte fayda var. Yaş üzümlerinizi mutlaka peşin para ile satın. Her yıl birçok üreticimiz mağdur oluyor. Öte yandan Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında örtme işlemleri devam ediyor. Çekirdeksiz Sultaniye üzümü hasadı Ağustos ayının 15'inden başlayacak ve aralık ayı sonuna kadar devam edecek. İlçemizde 120 bin dekarlık alanda üzüm yetiştirilmektedir. Sarıgöl'de ova ve Yayla bağcılığı sayesinde başta Çekirdeksiz Sultaniye üzüm olmak üzere dokuz tür sofralık üzüm yetiştirilir" dedi.