Sarıgöllü üzüm üreticisi Talip Demir, Tırazlar Mahallesi'ndeki 14 dönümlük üzüm bağında çift örtü sistemiyle koruma sağladı. Demir, “Önce doluya karşı örtü kullanarak bağımı korudum. Hasat dönemine kadar kalacak olan beyaz kanaviçe ile de ikinci bir koruma sağladım. Geçen yıl bu yöntemi denedim ve çok faydasını gördüm. Bu yıl da devam ediyorum. Dolu tülü, iri yağmurdan ve zararlı güneş ışınlarından korumada çok yararlı oluyor,” dedi.

Çiftçi Talip Demir'den yenilikçi koruma yöntemi

Birçok üzüm üreticisinin, bağlarını korumak için çift koruma sistemini benimsediği öğrenildi. Bu yenilikçi yöntem, üzüm bağlarının verimliliğini artırırken, doğal afetlere karşı da güçlü bir savunma sağlıyor.