Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşanan korkunç olay, tüm şehri yasa boğdu. Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir acil sağlık hizmetleri istasyonunun bahçesinde, dört bacağı kesilmiş halde bir kedi cesedi bulundu.

Olaylar ilgili soruşturma başlatıldı

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, kedinin kesici bir aletle işkence görerek öldürüldüğü belirlendi. Bu vahşi eylem, hayvanseverleri derin üzüntüye boğarken, şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.