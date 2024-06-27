Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 68 yaşındaki Mustafa Sert, üzüm bağında çalışırken devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Sabah saat 06.30'da üzüm bağına giden Mustafa Sert, 45 ZF 023 plakalı traktörü ile ızgara çekme işlemi yapıyordu. Bu sırada traktörün devrilmesi sonucu Sert, traktörün altında kaldı. Saat 11.00'e kadar eve dönmemesi üzerine oğlu Mehmet Sert, babasını aramak için üzüm bağına gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştı.

Olay Yeri İncelemesi

Olay yerine çağrılan sağlık ve jandarma ekipleri, Mustafa Sert'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı.