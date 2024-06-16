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Yaralı Suzan Önal (66), Hasan Siraç İnan (12) ve Arife Kara (33) sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Demirci'de polisten şehit ve gazi ailelerine ziyaret

Demirci'de polisten şehit ve gazi ailelerine ziyaret

İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınında Muhammed Emin Çalışkan idaresindeki 34 DDG 893 plakalı vidanjör ile Hakan Cihan yönetimindeki 68 DY 261 plakalı otomobil çarpıştı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde vidanjör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

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